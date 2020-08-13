13.08.2020 (15:01)

Военнослужащие в Сибири применили современные комплексы РЭБ на учении двух армий ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе двустороннего учения 41-й и 2-й общевойсковых армий ЦВО.

Специалисты РЭБ прикрывали колонны военной техники группировки войск от радиоуправляемых фугасов с помощью генераторов помех РП-377 УВМ1Л, а также с применением станций помех «Ртуть-БМ» обеспечили защиту огневых позиций расчетов артиллерии, мест размещения военнослужащих и стоянок военной техники от применения условным противником артиллерийских боеприпасов с радиовзрывателями.

В практических действиях задействованы расчеты автоматизированных станций постановки помех Р-378 БМВ для дезорганизации системы управления противника.

Всего в проводимых учениях в Сибири задействовано более 20 различных комплексов РЭБ.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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