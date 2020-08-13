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13.08.2020 (11:42)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания рот

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап слаживания рот, в ходе которого военнослужащие провели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ более 150 часов.

На заключительном этапе слаживания рот было проведено тактическое учение с тремя мотострелковыми ротами, которым было оказано всестороннее обеспечение подразделением материального обеспечения и ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ.

Стрельба на этапе слаживания рот велась из штатного вооружения БТР-70 и БРДМ-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также других видов стрелкового оружия. Всего на данном этапе военнослужащие преодолели около 10 тыс. километров и израсходовали более 100 тыс. боеприпасов и имитационных средств.

Этап слаживания рот в ОГРВ ПРРМ проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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