13.08.2020 (11:42)
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания рот
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап слаживания рот, в ходе которого военнослужащие провели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ более 150 часов.
На заключительном этапе слаживания рот было проведено тактическое учение с тремя мотострелковыми ротами, которым было оказано всестороннее обеспечение подразделением материального обеспечения и ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ.
Стрельба на этапе слаживания рот велась из штатного вооружения БТР-70 и БРДМ-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также других видов стрелкового оружия. Всего на данном этапе военнослужащие преодолели около 10 тыс. километров и израсходовали более 100 тыс. боеприпасов и имитационных средств.
Этап слаживания рот в ОГРВ ПРРМ проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.