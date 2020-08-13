13.08.2020 (13:40)

Под Ульяновском завершилось тактическое учение по миротворческой тематике с подразделениями отдельного гвардейского соединения ВДВ

На полигоне Поливно под Ульяновском завершилось тактическое учение по миротворческой тематике с подразделениями Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Основными целями мероприятия являлись совершенствование практических навыков командиров всех степеней по управлению подразделениями и боевых навыков личного состава при выполнении миротворческих задач, их активных и решительных действий, а также отработка нормативов по подготовке в ограниченные сроки вооружения, военной, специальной техники и материальных средств к применению.

В ходе учения десантниками были отработаны вопросы проведения мероприятий миротворческой деятельности в зоне ответственности соединения в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований (НВФ) «противника», отражения нападения на наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты, сопровождения гуманитарного груза, блокирования и уничтожения обходящего отряда НВФ и проведение гуманитарной акции в лагере беженцев.

Кроме того, личный состав миротворческих подразделений на практике отработал учебно-боевую задачу по уничтожению НВФ в зоне ответственности в ходе десантно-штурмовых и рейдовых действий с применением современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

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