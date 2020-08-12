12.08.2020 (22:30)

Четыре команды собрались в Острогожске для участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020

Делегация из Китайской Народной Республики, последняя из четырех команд-участниц конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2020» прибыла к месту его проведения в город Острогожск Воронежской области.

Таким образом, на конкурс прибыли все команды-участницы и в ближайшее время представители команд Китая, Узбекистана, Беларуси и России приступят к подготовке к соревнованиям.

Уже завтра пройдут первые тренировки, в ходе которых конкурсанты познакомятся с техникой, на которой им предстоит выступать, пройдут инструктаж по порядку ее обслуживания, осмотрят трассу и расположенные на ней препятствия, изучат порядок их прохождения.

В этом году все команды выступают на технике производства российского военно-промышленного комплекса – грузовых автомобилях КамАЗ-4350 и КамАЗ-43501, седельном тягаче КамАЗ-65225, легковом УАЗ-3163 «Патриот» и мобильной мастерской технического обслуживания и ремонта военной техники МТО-УБ1.

В дальнейшем, после жеребьевки и распределения автомобилей, военные водители и мастера-ремонтники приступят к практическому освоению подготовленной на полигоне Учебного центра МО РФ трассы соревнований, в ходе практических заездов запоминая точное расположение препятствий, последовательность прохождения маршрутов и ключевые ориентиры, расположенные на трассе.

Торжественная церемония открытия Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020 состоится 23 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана проведут последующую неделю в напряженной борьбе за звание лучших специалистов автотехнического обеспечения.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Конкурсы проходят на территории 5 государств - России, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

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