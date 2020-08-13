13.08.2020 (15:13)

Подразделения МТО ЮВО на спецучении в полевых условиях отработают эвакуацию и ремонт поврежденной в бою техники

Подразделения ремонтно-восстановительного полка Южного военного округа (ЮВО) развернут район комплексного восстановления и ремонта техники группировки войск на специальном учении в Астраханской области.

В полевых условиях специалисты материально-технического обеспечения (МТО) отработают эвакуацию из района массового выхода из строя вооружения и военной техники, ее ремонт и восстановление с последующей передачей в боевые подразделения.

В целях поверки средств измерений отремонтированной техники силами мастерской измерительной техники полка впервые будет применяться новейший метрологический комплекс ПЛИТ А2-4/4М.

Всего для эвакуации и ремонта техники будут привлечены более 220 военнослужащих ремонтных подразделений, задействовано свыше 150 единиц специальной техники.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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