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13.08.2020 (11:11)

Технические ракетные базы ЮВО обеспечат боеприпасами войска на спецучении МТО в районах боевого предназначения

Силы материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) обеспечат развертывание технических ракетных баз в районах боевого предназначения в рамках специального учения в Астраханской области.

Личный состав технических ракетных баз отработает перегрузку зенитных управляемых ракет с железнодорожного в автомобильный транспорт на необорудованном ж/д участке. Выездной метрологической группой будет произведена поверка средств измерений аппаратуры контрольно-проверочной машины КПМ 9В839М.

После доставки боеприпасов к транспорту зенитного ракетного соединения в полевых условиях специалисты технических ракетных баз организуют выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию ракет.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракеты , Южный военный округ , Специальное учение МТО
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