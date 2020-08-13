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13.08.2020 (11:00)

Специалисты РЭБ ЮВО применили эшелонированную круговую оборону от беспилотной авиации условного противника на учении в Астраханской области

На полигоне в Астраханской области с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) проведено уникальное специальное учение по защите войск и стратегических объектов от беспилотной авиации противника.

Специалистами РЭБ была применена тактика эшелонированной круговой защиты объектов, которая подтвердила свою высокую эффективность и надежность.

В ходе учения с помощью сети комплексов «Борисоглебск-2» были посажены на землю разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА), находившийся на высоте около одного километра. Также отработаны вопросы противодействия БЛА квадрокоптерного типа.

Борьба с беспилотной авиацией основывается на анализе опыта современных вооруженных конфликтов и является актуальной при подготовке общевойсковых подразделений. Практика показывает, что наиболее эффективным методом противодействия БЛА является применение комплексов РЭБ.

Пресс-служба Южного военного округа
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