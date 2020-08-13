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13.08.2020 (10:55)

В Крыму с мотострелковыми подразделениями армейского корпуса Черноморского флота началось ротное тактическое учение

С мотострелковыми подразделениями отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота началось двустороннее ротное тактическое учение (РТУ) на полигоне Ангарский в Крыму.

В рамках мероприятия военнослужащие совершили марш на полигон, в ходе которого отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В ходе основного этапа учения военнослужащие проведут бой за плацдарм, где условным противником выступит одно из мотострелковых подразделений бригады береговой обороны армейского корпуса.

Кроме того, мотострелки выполнят стрельбы из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

В ЗТУ принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Учения
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