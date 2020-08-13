13.08.2020 (10:49)

Начальник Генерального штаба ВС РФ прибыл в войска ЮВО для проверки спецучений на юге России

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО), на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

Начальник Генштаба заслушает доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного.

Также генерал армии Валерий Герасимов проинспектирует практические действия подразделений на полигонах ЮВО.

Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Всего в них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Данные учения продлятся до 21 августа.

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