13.08.2020 (10:49)
Начальник Генерального штаба ВС РФ прибыл в войска ЮВО для проверки спецучений на юге России
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО), на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.
Начальник Генштаба заслушает доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного.
Также генерал армии Валерий Герасимов проинспектирует практические действия подразделений на полигонах ЮВО.
Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Всего в них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Данные учения продлятся до 21 августа.