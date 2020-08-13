13.08.2020 (10:47)

Ракетные комплексы «Искандер» и «Бук» ЮВО на учении в Астраханской области были скрыты от условного противника аэрозольной завесой

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области подразделения воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» создали сплошную аэрозольную завесу и замаскировали от средств разведки ракетные комплексы.

В ходе отражения нападения условного противника личный состав, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 кв. км. Огнеметное подразделение уничтожило бронеобъекты противника термобарическими боеприпасами из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

Экипажу разведывательной химической машины (РХМ-6) предстояло обнаружить условно зараженный участок местности и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.

Подразделению специальной обработки была поставлена задача в короткий срок развернуть авторазливочные станции АРС-14 КМ и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в зоне условного заражения.

К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, были задействованы разведывательные химические машины РХМ-6 на базе БТР-80, авторазливочные станции нового поколения АРС-14 КМ на базе КамАЗ 43114, дымовые машины ТДА-2М, реактивные пехотные огнеметы «Шмель» и другие образцы вооружения и военной техники войск РХБ защиты ЮВО.

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