Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.08.2020 (10:47)

Ракетные комплексы «Искандер» и «Бук» ЮВО на учении в Астраханской области были скрыты от условного противника аэрозольной завесой

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области подразделения воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» создали сплошную аэрозольную завесу и замаскировали от средств разведки ракетные комплексы.

В ходе отражения нападения условного противника личный состав, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 кв. км. Огнеметное подразделение уничтожило бронеобъекты противника термобарическими боеприпасами из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

Экипажу разведывательной химической машины (РХМ-6) предстояло обнаружить условно зараженный участок местности и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.

Подразделению специальной обработки была поставлена задача в короткий срок развернуть авторазливочные станции АРС-14 КМ и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в зоне условного заражения.

К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, были задействованы разведывательные химические машины РХМ-6 на базе БТР-80, авторазливочные станции нового поколения АРС-14 КМ на базе КамАЗ 43114, дымовые машины ТДА-2М, реактивные пехотные огнеметы «Шмель» и другие образцы вооружения и военной техники войск РХБ защиты ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие войск РХБ защиты ВВО в ходе специального учения ликвидировали условную аварию на военном объекте в Забайкалье
Военнослужащие мотострелкового соединения перебросили личный состав и технику в запасный район на учении двух армий ЦВО
Спецназ ЦВО в ходе учения провел парашютное десантирование под прикрытием ударных вертолетов Ми-24П
Новейшие авиационные топливозаправочные комплексы апробируют на спецучении МТО ЮВО в Астраханской области

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false