13.08.2020 (13:03)

На спецучении МТО ЮВО впервые задействуют водный транспорт невоенного назначения для воинских морских перевозок

На специальном учении по материально-техническому обеспечению (МТО) в Южном военном округе (ЮВО) впервые будет отработана организация перевозки войск и материальных средств морским транспортом гражданских судовладельцев.

Около 100 военнослужащих и 60 единиц военной техники планируется переправить через Керченский пролив с использованием железнодорожного и автомобильного паромов и грузового морского судна.

Также в рамках учения на линии порт Кавказ – Керченский морской порт будет развернута комендатура ВОСО водного участка. Безопасность переправы обеспечат корабли Черноморского флота.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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