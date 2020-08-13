Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.08.2020 (12:32)

В мотострелковом соединении ЮВО в Северной Осетии состоялась торжественная церемония принятия новобранцами Военной присяги

На плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

Клятву на верность Отечеству дали 20 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках весеннего призыва из различных субъектов Российской Федерации.

На церемонии с напутственным словом выступили представители командования соединения. В мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли ознакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовкам. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Все новобранцы в течение 14-дневного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые два часа им выдавали одноразовые маски и проветривали помещения. К выполнению плановых задач учебного периода призывники приступили после сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке военнослужащим предстоит пройти интенсивные курсы одиночной подготовки для изучения штатного оружия, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Спецназ ЦВО в ходе учения провел парашютное десантирование под прикрытием ударных вертолетов Ми-24П
Новейшие авиационные топливозаправочные комплексы апробируют на спецучении МТО ЮВО в Астраханской области
На спецучении МТО ЮВО отработают массовую выдачу ракет и боеприпасов на одном из арсеналов округа
Огнеметчики 58-й армии ЮВО выполнили стрельбы из тяжелых огнеметных системы «Солнцепёк» в Астраханской области

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Торжественные церемонии , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false