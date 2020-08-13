13.08.2020 (12:32)

В мотострелковом соединении ЮВО в Северной Осетии состоялась торжественная церемония принятия новобранцами Военной присяги

На плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

Клятву на верность Отечеству дали 20 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках весеннего призыва из различных субъектов Российской Федерации.

На церемонии с напутственным словом выступили представители командования соединения. В мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли ознакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовкам. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Все новобранцы в течение 14-дневного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые два часа им выдавали одноразовые маски и проветривали помещения. К выполнению плановых задач учебного периода призывники приступили после сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке военнослужащим предстоит пройти интенсивные курсы одиночной подготовки для изучения штатного оружия, военной и специальной техники.

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