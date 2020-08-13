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13.08.2020 (10:27)

Специалисты РХБ защиты ЮВО укрыли район сосредоточения своих войск на учении под Волгоградом

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области укрыли район сосредоточения своих войск.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку района сосредоточения и командного пункта с применением спецмашин ТДА-М на базе ГАЗ-66, которые укрыли густым белым облаком площадь более пяти кв. км. Войска, вооружение, военная техника и командный пункт мотострелкового соединения оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.

В спецучении принимают участие более 1000 военнослужащих соединения и воинских частей РХБ защиты ЮВО, а также батальонной тактической группы мотострелковой бригады. Задействовано около 150 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Учения , Полигон
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