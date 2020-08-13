13.08.2020 (10:25)

На спецучениях ЮВО в Астраханской области впервые отработали тактику массового применения роботов-саперов и роботов-пожарных

Специалисты инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области впервые провели разминирование переднего края обороны условного противника с массовым применением 10 роботизированных комплексов «Уран-6», стоящих на вооружении округа.

Комплексам разминирования под управлением операторов, находящихся на удалении более одного километра, предстояло сделать проход в эшелонированной обороне условного противника путем уничтожения противотанковых и противопехотных мин, а также расчистки местности от проволочных и инженерных заграждений.

В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности 50 метров. При этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости может вращаться вкруговую.

Кроме того, специалисты инженерных подразделений задействовали инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90, оборудованные колейным минным тралом, а также путепрокладчики БАТ-2.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

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