13.08.2020 (12:47)

В ЮВО иностранных участников конкурса «Инженерная формула» встретили хлебом-солью

В Волгоградской области на базе 187-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск прошла торжественная встреча команд-участниц международного конкурса «Инженерная формула», прибывших из Белоруссии и Лаоса.

Командование учебного центра организовало для иностранных коллег выступления народных творческих коллективов, а также по-русской традиции встретило хлебом-солью.

После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступит к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится на полигоне Волжский 24 августа, финал и закрытие — 28 августа.

Справочно:

В конкурсе «Инженерная формула» участники команд с применением машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе длиной 4 тыс. метров, оборудованной различными препятствиями и снабженной площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — до 22 человек.

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