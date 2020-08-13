13.08.2020 (12:47)
В ЮВО иностранных участников конкурса «Инженерная формула» встретили хлебом-солью
В Волгоградской области на базе 187-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск прошла торжественная встреча команд-участниц международного конкурса «Инженерная формула», прибывших из Белоруссии и Лаоса.
Командование учебного центра организовало для иностранных коллег выступления народных творческих коллективов, а также по-русской традиции встретило хлебом-солью.
После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступит к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.
Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится на полигоне Волжский 24 августа, финал и закрытие — 28 августа.
Справочно:
В конкурсе «Инженерная формула» участники команд с применением машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе длиной 4 тыс. метров, оборудованной различными препятствиями и снабженной площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — до 22 человек.