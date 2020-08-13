13.08.2020 (12:00)

В Астраханской области расчеты уникальной зенитной ракетной системы С-300В4 уничтожили аэробаллистические цели условного противника

В Астраханской области с расчетами соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО), оснащенного уникальной зенитной ракетной системой (ЗРС) С-300В4, проведена тренировка по поиску и уничтожению аэробаллистических и баллистических ракет-мишеней.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по получению сигнала о нарушении воздушной границы объектом условного противника, его обнаружению, сопровождению и поражению.

Также зенитчики отработали нормативы боевой и специальной подготовки, выполнили практические маневры по смене позиций и уходу от ответного удара условного противника.

В тренировке были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению воздушных целей.

Основными критериями в оценке действий военнослужащих являлись оперативность и слаженность работы расчетов и дежурных сил.

В мероприятии приняли участие более 150 зенитчиков ЮВО, было задействовано около 20 единиц боевой техники.

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