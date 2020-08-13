13.08.2020 (12:00)
В Астраханской области расчеты уникальной зенитной ракетной системы С-300В4 уничтожили аэробаллистические цели условного противника
В Астраханской области с расчетами соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО), оснащенного уникальной зенитной ракетной системой (ЗРС) С-300В4, проведена тренировка по поиску и уничтожению аэробаллистических и баллистических ракет-мишеней.
В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по получению сигнала о нарушении воздушной границы объектом условного противника, его обнаружению, сопровождению и поражению.
Также зенитчики отработали нормативы боевой и специальной подготовки, выполнили практические маневры по смене позиций и уходу от ответного удара условного противника.
В тренировке были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению воздушных целей.
Основными критериями в оценке действий военнослужащих являлись оперативность и слаженность работы расчетов и дежурных сил.
В мероприятии приняли участие более 150 зенитчиков ЮВО, было задействовано около 20 единиц боевой техники.