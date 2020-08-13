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13.08.2020 (10:20)

Более половины новобранцев весеннего призыва российской военной базы ЮВО в Абхазии приведены к Военнои? присяге

Более половины новобранцев весеннего призыва, прибывших в подразделения российской военной базы в Абхазии, приведены к Военной присяге.

Торжественные церемонии приведения к Военной присяге проводятся еженедельно по выходным для удобства посещения мест службы близкими военнослужащих, знакомства с руководящим составом и бытом.

Всего в рамках завершенного весеннего призыва в соединение прибыли более 500 новобранцев.

В течение месяца призывники прошли курс общевойсковой и одиночной подготовки, изучили уставы и обязанности военнослужащих, тактико-технические характеристики вооружения, основы и правила стрельбы, историю и боевые традиции Российской армии и военной базы.

В соединении созданы все условия для комфортной службы молодого пополнения. Призывники проживают в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Казарменные помещения оборудованы чайными и комнатами досуга, также имеются спортивные уголки, тренажерные залы и спортивные площадки с современным стадионом.

Новобранцы базы были призваны на службу военными комиссариатами из 20 субъектов Российской Федерации, в том числе Алтайского края, Хакасии и Карелии, Иркутской и Ярославской областей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Присяга , Абхазия
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