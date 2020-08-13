13.08.2020 (10:17)

Более 2 км железнодорожных путей проложат на учении специалисты ЮВО при строительстве временного моста через реку Лаба в Адыгее

Железнодорожный обход и временный железнодорожный мост через реку Лаба в Адыгее построят подразделения железнодорожных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении.

Масштабные работы по сооружению земляного полотна и укладке железнодорожного пути протяженностью более 2 км военные железнодорожники ЮВО впервые выполнят с применением одновременно металлической сборно-разборной эстакады РЭМ-500 и стального пролетного строения СРП-33,6.

На выполнение вышеперечисленных практических действий, включая изготовление рам из брусьев и забивку свай на воде универсальным сваебойным агрегатом УСА-2, специалистам железнодорожных подразделений отводится менее полутора часов. Работы выполнят более 450 военнослужащих.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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