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13.08.2020 (08:54)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» - носитель комплексов крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран» продолжает заводские ходовые испытания

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в акваторию Японского моря для продолжения заводских ходовых испытаний.

В течении суток экипаж и специалисты АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля. По итогам выхода будет принято решение о сроках проведения последующих этапов испытаний, в частности, взлетов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолётов Ка-27.

Сегодня же фрегат «Маршал Шапошников» поставлен на специальный стенд для проверки физических полей корабля.

Ремонт с модернизацией фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В дополнение к противолодочным и противовоздушным системам он получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также современное артиллерийское вооружение.

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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