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13.08.2020 (08:48)

Морские пехотинцы Черноморского флота проходят курс общевойсковой подготовки

Военнослужащие учебной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, сформированной из военнослужащих весеннего 2020 года призыва, завершили теоретическое изучение основ военной службы и приступили к практическим занятиям в полевых условиях.

Перед тем как принять присягу и стать настоящими морскими пехотинцами, личный состав учебных рот сдаёт своеобразный экзамен, на право носить черный берет. В частности молодое пополнение в  течение трех дней находится на полевом выходе, с практической отработкой полученных знаний.

На полигоне, оборудованном учебными местами для медицинской и инженерной подготовки, метания имитационных гранат, отработки навыков выживания в полевых условиях военнослужащих учат оказывать первую медицинскую помощь, оборудовать окопы в различных грунтах, добывать и обеззараживать воду, разводить костер без зажигательных принадлежностей.

Одно из самых серьезных испытаний – обкатка танками, в ходе которого, подразделение отрабатывает практические навыки по действиям на поле боя, в том числе, против тяжелой техники, затем  личный состав выполняет упражнения по стрельбе из штатного вооружения и совершит марш-бросок на 10 километров.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Морская пехота
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