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13.08.2020 (08:40)

Более 150 военнослужащих Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ совершили первый прыжок с парашютом

На площадке приземления  полигона «Барановский» под Уссурийском в Приморском крае, военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом из транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ.

Среди десантников, прошедшие предварительную подготовку и совершивших свой первый прыжок с парашютом не только молодое пополнение весеннего призыва, но и военнослужащие по контракту, не имевшие парашютной подготовки.

Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна 800 метров, при скорости десантирования около 160 км/ч.

В ходе совершения первого прыжка личный состав соединения показал смелые и уверенные действия при размещении в вертолете, в воздухе, а также при приземлении.

Руководитель прыжков гвардии подполковник Максим Ковалев отметил грамотные и умелые действия военнослужащих молодого пополнения, совершивших первый прыжок.

Всего в ходе десантирования военнослужащими соединения было совершено более 120 прыжков.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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