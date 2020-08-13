13.08.2020 (08:40)
Более 150 военнослужащих Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ совершили первый прыжок с парашютом
На площадке приземления полигона «Барановский» под Уссурийском в Приморском крае, военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом из транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ.
Среди десантников, прошедшие предварительную подготовку и совершивших свой первый прыжок с парашютом не только молодое пополнение весеннего призыва, но и военнослужащие по контракту, не имевшие парашютной подготовки.
Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна 800 метров, при скорости десантирования около 160 км/ч.
В ходе совершения первого прыжка личный состав соединения показал смелые и уверенные действия при размещении в вертолете, в воздухе, а также при приземлении.
Руководитель прыжков гвардии подполковник Максим Ковалев отметил грамотные и умелые действия военнослужащих молодого пополнения, совершивших первый прыжок.
Всего в ходе десантирования военнослужащими соединения было совершено более 120 прыжков.