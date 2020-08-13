13.08.2020 (08:15)

В Бурятии ракетчики ВВО выполнят задачи по доставке и перегрузке ракет

Техническое подразделение ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, приступило к тактико-специальным учениям на полигоне «Дивизионный».

На первом этапе учений военнослужащие отработали действия по сигналу «Тревога» и совершили марш в район технических позиций, где перед ними была поставлена задача организовать управление, замаскировать позиции и организовать охрану и оборону, в том числе и силами приданного мотострелкового подразделения.

На втором этапе техническому подразделению предстоит выполнить нормативы по доставке ракет на позиции при помощи транспортных машин повышенной проходимости на базе автомобиля «КАМАЗ», проверке их технического состояния с помощью бортовой аппаратуры машины регламента и технического обслуживания.

После выполнения задач, военнослужащие совершат марш в новый район, где также отработают задачи по организации связи с вышестоящим командованием, охраны и обороны позиций, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций.

Подобные учения направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих технического подразделения, от действия которых зависит успех выполнения задачи всего ракетного соединения.

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