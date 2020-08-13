13.08.2020 (08:06)

Специальные учения сотрудников ВАИ и военной полиции ВВО стартовали в Бурятии

Личный состав подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в рамках комплексного специального учения отразил нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на колонну военной техники.

В ходе учебного мероприятия на полигоне «Бурдуны» военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и её боевое охранение.

По замыслу учения, колонна при передвижении в назначенный район была атакована ДРГ «противника».

Для прикрытия отхода техники группа боевого охранения на штатных автомобилях повышенной проходимости вступила в бой с условными диверсантами.

Затем, после уничтожения ДРГ, военные полицейские оказали медицинскую помощь «раненным» и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя.

Также, в рамках комплексного учения военнослужащие отработали организацию и оборудование совместного поста ВАИ и военной полиции, контрольно-пропускного пункта с огневыми позициями.

Всего на мероприятие привлекались около 150 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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