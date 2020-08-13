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13.08.2020 (08:00)

Военнослужащие войск РХБ защиты ВВО в ходе специального учения ликвидировали условную аварию на военном объекте в Забайкалье

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе специального учения на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае ликвидировали условную аварию на военном объекте.

В ходе учения «противник» применил боеприпасы с отравляющими веществами для нанесения урона личному составу.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты выдвинулись к зараженному участку, провели разведку местности и работы по локализации и ликвидации заражения, развернули полевой пункт обработки, состоящий из ДКВ комплекса на базе автомобиля КамАЗ. После чего приступили к специальной обработке личного состава и техники.

Помимо этого, специалисты РХБ защиты организовали аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и колонн военной техники на марше для организации скрытого перемещения войск.

В учении приняли участие  более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты и задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Учения , Восточный военный округ
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