13.08.2020 (07:10)

На полигоне в Приамурье разведчики ВВО провели серию спецучений по добыче секретных сведений условного противника

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа провели серию специальных учений по добыче секретных сведений условного противника. Организация засад, налетов и других тактических действий отработаны в ходе полевого выхода разведывательных подразделений на полигоне «Трехречье» в Амурской области, к которым привлечено более 500 разведчиков.

Действия по добыче секретных документов, отработаны в рамках проведения более крупных двусторонних учений. Разведчики совершили скрытный марш, обойдя посты охранения и проникнув несколькими группами в тыл условного противника. На одном из маршрутов полевой дороги разведчики организовали засаду, с закладкой имитации мины и подрывом машины перевозящей офицера штаба с секретными сведениями. Во время проведения захвата разведчики действовали молниеносно, добыв необходимую сумку с документацией.

В ходе операции разведчики использовали недавно поступившие автоматы АК-12, современные лазерные дальномеры ЛПР-3, оптические приборы ночного видения и другие приборы разведки. Общая корректировка действий групп об объектах «противника» осуществлялась беспилотными летательными аппаратами «Тахион».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице