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13.08.2020 (07:00)

Подразделения МТО Восточного военного округа отработали новый способ массовой заправки техники в ходе масштабного учения в Амурской области

На учебном полигоне «Белогорский»  военнослужащими соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области,  отработан новый способ массовой заправки машин в условиях полной маскировки от высокоточного оружия. Мероприятия проведены в рамках масштабного учения по материально-техническому обеспечению войск ВВО,  которое стартовало в пяти регионах на Востоке России, в частности Камчатке, Республике Бурятия, Забайкалье, Приамурье и Приморском крае.

Специалистами в ходе этого этапа учения была организована массовая заправка  колесной и гусеничной техники с применением новейших автомобильных топливозаправщиков АТЗ-12-10-63501. С помощью грамотно организованной схемы заправки, была осуществлена одновременная заправка 20 единиц военной гусеничной и колесной техники. Такой способ заправки позволил более чем в 5 раз уменьшить время заправки техники подразделений.

Во время учения специалистами аэрозольного противодействия была организована маскировка района массовой заправки машин, что по условиям учения не позволило определить точные координаты для условного противника.

Кроме того, подразделения охраны отразили нападение группы диверсантов условного противника.

Справочно:

Автозаправочная станция АТЗ-12-10-63501 устанавливается на автомобиле КамАЗ-63501 «Мустанг», имеющего колесную базу 8х8. Она способна преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Одной из особенностей данного образца является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания пуль калибра 7,62-мм.

Новая техника отвечает всем требованиям обеспечения войск в современной войне. Технические характеристики позволяют эксплуатировать технику во всех климатических зонах Дальнего Востока.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Учения , Восточный военный округ
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