13.08.2020 (06:43)

Расчеты С-400 ВВО прикрыли гражданские и военные объекты в Хабаровском крае

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, в ходе освоения новейших ЗРС отразили авиационный удар условного противника.

В сложных условиях наземной и воздушной обстановки, расчетами радиолокационных станций ЗРС были обнаружены и классифицированы около двадцати условных воздушных целей различного типа на высотах от 50 метров до 27 километров.

Личным составом пусковых установок учебными (электронными) пусками были условно уничтожены истребители и ударные беспилотники на границе зоны поражения ЗРС.

Также, военнослужащие также отработали более десяти нормативов в условиях применения «противником» условных диверсионно-разведывательных групп.

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