13.08.2020 (05:45)

В Амурскую область для участников международного конкурса «Суворовский натиск» поставлено более 20 новых БМП-2М

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. (Амурская область) для участников международного конкурса «Суворовский натиск» поставлено более 20 модернизированных БМП-2М с завода изготовителя.

Все прибывающие команды международного конкурса самостоятельно проведут необходимые технические настройки новой техники, а также пристрелку вооружения машин для объективности оценки выступления каждой команды на этапах состязаний.

Кроме машин, поставлено необходимое количество боеприпасов. Каждая команда на протяжении всех игр будет выполнять стрельбу боеприпасами одной партии, что также сделано для исключения любых погрешностей в оценке реальных результатов мастерства экипажей команд.

Международные соревнования «Суворовский натиск» впервые состоятся на Дальнем Востоке, на базе полигона Дальневосточного ВОКУ вблизи г.Благовещенск. Конкурс является одним из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Открытие конкурса состоится 23 августа. Ожидается, что для участия прибудет около 10 команд от разных стран мира.

Справочно: В модернизированной версии БМП-2 идеально сочетаются высокая боевая эффективность, простота конструкции и эксплуатации. Основным отличием новой версии является наличие новейшей радиостанции пятого поколения «Акведук» с возможностью ведения засекреченной связи.

Имеются также и ряд других доработанных агрегатов и механизмов, что делает новые машины БМП-2 более совершенными в сравнении с машинами предыдущего поколения.

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