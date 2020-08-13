13.08.2020 (05:00)
Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине проникли в тыл условного противника
Разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, в рамках специального учения, отработали отвлекающие действия в тылу условного противника.
Ранее военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш-бросок на общевойсковой полигон «Успеновский».
В ходе учения военнослужащие разведывательного подразделения вскрыли расположение огневых средств и собрали данные о намерениях условного противника. Затем разведчики завязали отвлекающий бой, совершив налет на его тыловые позиции. Отвлекающие действия подразделения разведки позволили стянуть на себя значительные силы и обеспечить успех в продвижении основных сил. Координация действий разведчиков осуществлялась расчетами БЛА «Орлан-10».
На завершающем этапе военнослужащие отработали транспортировку условно раненых и выход в район эвакуации.
В практических действиях приняли участие около 200 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц военной техники.