13.08.2020 (05:00)

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине проникли в тыл условного противника

Разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, в рамках специального учения, отработали отвлекающие действия в тылу условного противника.

Ранее военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш-бросок на общевойсковой полигон «Успеновский».

В ходе учения военнослужащие разведывательного подразделения вскрыли расположение огневых средств и собрали данные о намерениях условного противника. Затем разведчики завязали отвлекающий бой, совершив налет на его тыловые позиции. Отвлекающие действия подразделения разведки позволили стянуть на себя значительные силы и обеспечить успех в продвижении основных сил. Координация действий разведчиков осуществлялась расчетами БЛА «Орлан-10».

На завершающем этапе военнослужащие отработали транспортировку условно раненых и выход в район эвакуации.

В практических действиях приняли участие около 200 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице