13.08.2020 (03:50)
Военно-технический форум «АРМИЯ-2020» в ВВО пройдет в расширенном формате
Военно-технический форум «АРМИЯ-2020» в Восточном военном округе (ВВО), несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году пройдет в расширенном формате.
Проведение форума спланировано в 17 городах и 7 населенных пунктах на территории 9 субъектов РФ от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах.
По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа будет задействовано порядка 600 единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.
Помимо основных разделов форума спланировано проведение мероприятий научно-деловой и культурно-художественной программ.
Особое внимание при организации и проведении форума будет уделено санитарно-противоэпидемиологической мерам по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции. В связи с этим будет задействовано 9 подвижных медицинских групп, а также 38 врачебно-сестринских бригад общей численностью более 100 человек.
Военно-технический форум на территории ВВО пройдет с 27 по 29 августа. При этом общая численность посетителей масштабного мероприятия может составить более чем 100 тыс. человек.