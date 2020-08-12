12.08.2020 (21:50)

На Северном флоте почтили память экипажа АПРК «Курск»

Сегодня на Северном флоте прошли торжественно-траурные мероприятия, посвящённые памяти экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», погибшего 20 лет назад в Баренцевом море во время учений.

Утром в православных храмах флотских гарнизонов состоялись поминальные службы. В часовне, воздвигнутой на территории соединения, от причалов которого крейсер «Курск» последний раз уходил в море, литию по погибшим подводникам провёл епископ Североморский и Умбский Тарасий.

Во всех гарнизонах подводников состоялись построения экипажей подводных лодок, были приспущены флаги и объявлена минута молчания.

В гарнизоне Видяево возле мемориала «Подводникам, погибшим в океане» состоялся митинг с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, начальника штаба подводных сил Северного флота контр-адмирала Анатолия Коваленко и председателя Мурманской областной Думы капитана 1 ранга в отставке Сергея Дубового, который после завершения военной службы на Северном флоте руководил ЗАТО Видяево. Также в мероприятии приняли участие военнослужащие и жители посёлка.

После митинга к мемориалу были возложены венки и цветы, владыка Тарасий провёл поминальную службу, а подводники под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем, отдавая воинские почести погибшему экипажу АПРК «Курск».

Во второй половине дня памятная церемония состоялась возле мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» в городе-герое Мурманске. В ней были задействованы почётный караул и знамённая группа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Отдать дань памяти погибшим подводникам пришли жители города, военнослужащие Мурманского гарнизона, представители командования Северного флота, руководства региона и областного центра, общественных организаций и молодёжных движений. На митинге выступили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

К памятнику, основой которого стал фрагмент ограждения ходовой рубки АПРК «Курск» были возложены цветы.

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