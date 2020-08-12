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12.08.2020 (21:29)

Команда Республики Беларусь прибыла на Международные соревнования «Отличники войсковой разведки» в Новосибирск

Военнослужащие Республики Беларусь прибыли в Новосибирск для участия в этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр. Этап конкурса пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Торжественная встреча состоялась на военном аэродроме Новосибирска с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России. 
Тренер команды вооруженных сил Республики Беларусь старший лейтенант Евгений Кузмич отметил, что команда настроена на победу: «Сомнений не было. Как только пришло приглашение для участия в играх, руководство команды и все участники с радостью его приняли и согласились прилететь. Планируем победить».

После разгрузки личного имущества военнослужащие Республики Беларусь в сопровождении медицинского персонала, сотрудников ВАИ убыли на территорию НВВКУ для размещения и дальнейшей подготовке к соревнованиям.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление «Тропы разведчика», форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Все мероприятия соревнования будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Торжественное открытие конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 23 августа территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Отличники войсковой разведки
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