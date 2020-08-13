13.08.2020 (00:30)

В подмосковной Балашихе возложили цветы к Скверу Героев Отечества

В подмосковной Балашихе прошла церемония возложения цветов к Скверу Героев Отечества.

В мероприятии участвовали командующий 1 армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава городского округа Сергей Юров, а также ветераны войск противовоздушной обороны и гости мероприятия. Всего приняли участие более 70 человек.

По сложившейся традиции, сначала участники возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Павла Батицкого.

В завершении мероприятия гости посетили Музей войск противовоздушной обороны.



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