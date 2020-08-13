Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.08.2020 (00:30)

В подмосковной Балашихе возложили цветы к Скверу Героев Отечества

В подмосковной Балашихе прошла церемония возложения цветов к Скверу Героев Отечества.

В мероприятии участвовали командующий 1 армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава городского округа Сергей Юров, а также ветераны войск противовоздушной обороны и гости мероприятия. Всего приняли участие более 70 человек.

По сложившейся традиции, сначала участники возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Павла Батицкого.

В завершении мероприятия гости посетили Музей войск противовоздушной обороны.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false