12.08.2020 (19:29)
В авиационном соединении ВКС особого назначения в Подмосковье прошли праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил
На аэродроме Чкаловский (Московская обл.) прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-воздушных сил.
В торжественном построении приняли участие военнослужащие авиационного соединения ВКС, ветераны ВВС и отряды Юнармии.
После построения на территории конференц-зала в пассажирском терминале аэродрома прошла презентация книги «2020. Раскова с нами», включившей в себя сборник воспоминаний летчиц 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного Борисовского полка имени М.М. Расковой. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны летчица Галина Брок-Бельцова, родственники военнослужащих 125-го авиаполка им. М.М. Расковой, члены Союза женщин лётных специальностей «Авиатриссы», а также личный состав соединения ВКС.
В завершение состоялся праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности.