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12.08.2020 (19:29)

В авиационном соединении ВКС особого назначения в Подмосковье прошли праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил

На аэродроме Чкаловский (Московская обл.) прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-воздушных сил.

В торжественном построении приняли участие военнослужащие авиационного соединения ВКС, ветераны ВВС и отряды Юнармии.

После построения на территории конференц-зала в пассажирском терминале аэродрома прошла презентация книги «2020. Раскова с нами», включившей в себя сборник воспоминаний летчиц 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного Борисовского полка имени М.М. Расковой. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны летчица Галина Брок-Бельцова, родственники военнослужащих 125-го авиаполка им. М.М. Расковой, члены Союза женщин лётных специальностей «Авиатриссы», а также личный состав соединения ВКС.

В завершение состоялся праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Праздники , Воздушно-космические силы (ВКС)
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