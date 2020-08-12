12.08.2020 (19:12)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев возложили цветы к памятнику жертвам крушения самолета Ан-124 в Иркутске

12 августа 2020 г. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев возложили цветы к Мемориалу памяти жертв авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-124, погибших 6 декабря 1997 года.

Транспортный самолёт Ан-124-100 ВВС России выполнял рейс по маршруту Москва – Иркутск – Владивосток – Камрань, но во время вылета из Иркутска у него отказали три из четырех двигателей. Поднявшись на высоту 66 метров, самолет потерял управление и упал на жилые дома микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Погибли 72 человека (49 из них – на земле).

Самолет должен был перевезти во Вьетнам два истребителя Су-27, собранные Иркутским авиационным производственным объединением. Менее чем через полминуты после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы произошло выключение первого и третьего двигателей, а затем второго двигателя.

Для расследования причин катастрофы данного борта была создана специальная комиссия.

Госкомиссия установила, что причинами катастрофы самолета, упавшего на жилой дом почти сразу после взлета, явился помпаж двух авиационных двигателей Д-18Т и отказ электромагнитного клапана на третьем двигателе.

Глава военного ведомства, будучи в то время министром МЧС, лично руководил работами на месте катастрофы.

Справочно: Под руководством Сергея Шойгу Игорь Кобзев во время работы в МЧС России не раз принимал участие в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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