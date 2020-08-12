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12.08.2020 (18:45)

Специалисты РЭБ ЦВО уничтожили каналы управления беспилотной авиации условного противника в ходе учения

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2-й общевойсковой гвардейской армии Центрального военного округа (ЦВО) вывели из строя каналы управления беспилотной авиации условного противника в ходе двустороннего учения общевойсковых армий ЦВО на полигоне в Оренбургской области.

Расчеты комплексов «Силок-01», «Силок-02» и «Житель» группировки средств РЭБ создали защищенный радиус в воздушном пространстве над командными пунктами и полевыми лагерями подразделений от нападения беспилотной авиации противника.

Также в ходе практических действий специалисты РЭБ провели перехват управления программно-аппаратными методами и увели беспилотные летательные аппараты на безопасное расстояние от района базирования войск.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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