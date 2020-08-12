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12.08.2020 (18:39)

Российские военнослужащие в Приднестровье примут участие в лиге мини футбола

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) примут участие в чемпионате по мини-футболу «Амолига-2020».

Всего в чемпионате примут участие всего 8 команд, 4 из г.Тирасполь и 4 из г.Кишинёв. По регламенту турнира соперники сыграют между собой по одному матчу по круговой системе, после чего лучшие команды разыграют кубок между собой в формате плэй-офф.

Соперниками «Красной Звезды» в чемпионате по мини-футболу станут «Интерднестрком», «Нистру», «Торпедо», «Вивафарм» и другие.

Чемпионат по мини-футболу начнётся 16 августа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования
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