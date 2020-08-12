12.08.2020 (18:39)

В Ленобласти расчеты комплексов РЭБ общевойсковой армии ЗВО в ходе учений уничтожили беспилотники противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тактико-специального учения осуществили подавление систем управления войсками и уничтожению беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Расчеты совершили марш в назначенный район. Расчеты автоматизированных станций помех выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, искажению сигналов в определённом диапазоне частот.

Кроме того, военнослужащие выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению источников радиоэлектронного излучения беспилотных летательных аппаратов. Мобильные комплексы РЭБ осуществили искажение навигационного поля, создаваемого противником в целях наведения высокоточного оружия.

Основной упор при проведении тренировки был сделан на совершенствование знаний и умений личного состава в борьбе с ведением воздушной разведки.

В специальном учении приняли участие более 100 военнослужащих объединения и около 20 единиц военной техники.

Подразделения РЭБ общевойсковой армии ЗВО имеют на вооружении комплексы радиоэлектронного подавления «Борисоглебск», способный получать разведывательную информацию, выводить из строя оборудование, информационно-управляющие системы и аппаратуру наведения самолётов, беспилотников и ракет противника.

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