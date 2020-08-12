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12.08.2020 (18:32)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошли торжественные мероприятия в честь 108-летия Военно-воздушных сил

В воинских частях Энгельсского соединения дальней авиации в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской и Тверской областях прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-воздушных сил.

На торжественном построении личного состава лучшие лётчики, штурманы, инженеры и гражданский персонал были поощрены командованием — им были вручены грамоты, медали и ценные подарки за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

«Значимость лётчиков-дальников сложно переоценить. Выражаю слова благодарности за их преданность военному делу, активную позицию в деле популяризации данной профессии, желаю крепкого здоровья и профессиональных успехов», — сказал командир тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации полковник Александр Симоненко.

В завершение торжественных мероприятий состоялись праздничные концерты с участием коллективов художественной самодеятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Праздники , Воздушно-космические силы (ВКС)
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