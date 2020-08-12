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12.08.2020 (18:30)

Разведчики Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные прыжки с парашютом на воду

Военнослужащие подразделений разведки морской пехоты и армейского корпуса Балтийского флота отработали воздушное десантирование в акватории Балтийского моря. Прыжки с парашютом с вертолета морской авиации Ми-8 выполнялись с различных высот.

Учитывая специфику подразделений, военнослужащие десантируются в морских районах в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальной парашютной системе.

К совершению подобных прыжков допускаются только военнослужащие, имеющие большой опыт прыжков с различными типами парашютных систем. Для предотвращения травматизма личного состава при проведении прыжков на воду применяются стоящие на оснащении подразделений разведки спасательные средства, а в местах приводнения дежурят спасательные команды на водолазных и быстроходных катерах.

В программу военнослужащих разведподразделений входят также прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой раскрытия основного парашюта.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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