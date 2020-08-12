12.08.2020 (18:28)

Командующий Ленинградской армией ВВС и ПВО возложил цветы к памятнику защитникам ленинградского неба

В День Военно-воздушных сил ВС РФ Исполняющий обязанности командующего Ленинградским объединением ВВС и ПВО заслуженный военный летчик генерал-майор Олег Маковецкий принял участие в торжественно-траурной церемонии возложении цветов к мемориалу защитникам ленинградского неба в парке «Сосновка» (Санкт-Петербург).

Также в церемонии приняли участие заместитель командующего объединением по военно-политической работе полковник Андрей Ходыкин и офицеры управления Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В честь летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута памяти.

С 1941 по 1945 год в лесопарке Сосновка (Выборгский район) действовал военный аэродром. В сентябре-декабре 1941 года была вырублена просека и построена взлетная полоса в направлении Суздальских Озер (Озерки). На аэродроме базировались 44-й бомбардировочный авиаполк, 159-й истребительный, 44-й истребительный, 26-й истребительный и 13-й отдельный разведывательный авиаполк, 22-й отдельный авиаэскадрильи связи, 6-й транспортного авиаотряда, 38-й батальона аэродромного обслуживания.

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