Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.08.2020 (18:28)

Командующий Ленинградской армией ВВС и ПВО возложил цветы к памятнику защитникам ленинградского неба

В День Военно-воздушных сил ВС РФ Исполняющий обязанности командующего Ленинградским объединением ВВС и ПВО заслуженный военный летчик генерал-майор Олег Маковецкий принял участие в торжественно-траурной церемонии возложении цветов к мемориалу защитникам ленинградского неба в парке «Сосновка» (Санкт-Петербург).

Также в церемонии приняли участие заместитель командующего объединением по военно-политической работе полковник Андрей Ходыкин и офицеры управления Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В честь летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута памяти.

С 1941 по 1945 год в лесопарке Сосновка (Выборгский район) действовал военный аэродром. В сентябре-декабре 1941 года была вырублена просека и построена взлетная полоса в направлении Суздальских Озер (Озерки). На аэродроме базировались 44-й бомбардировочный авиаполк, 159-й истребительный, 44-й истребительный, 26-й истребительный и 13-й отдельный разведывательный авиаполк, 22-й отдельный авиаэскадрильи связи, 6-й транспортного авиаотряда, 38-й батальона аэродромного обслуживания.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие танковой армии ЗВО в Московской области приступили к тренировкам динамического показа в рамках МВТФ «Армия-2020»
В Подмосковье прибыла третья команда-участница конкурса «Полевая кухня» из Белоруссии
Связисты гвардейской танковой армии ЗВО выполнили более 2 тысяч задач по передаче спецсигналов оповещения в летнем периоде обучения
В Твери прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню ВВС

Метки:
Авиация , Западный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false