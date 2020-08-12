12.08.2020 (18:27)

Четыре истребителя Су-34 нанесли бомбовый удар по ракетным комплексам условного противника в ходе учения в Поволжье

Четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 нанесли бомбовый удар по мишеням, имитирующим пусковые установки зенитных ракетных комплексов противника, в ходе крупного двустороннего учения 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области.

Экипажи Су-34, применив радиоэлектронный комплекс «Хибины», создали ложные цели для наземных средств противовоздушной обороны условного противника, тем самым скрыли своё реальное положение.

С высоты более 3 тыс. метров, использовав около 20 осколочно-фугасных авиационных бомб весом 250 кг каждая, летчики уничтожили наземные цели. Точность попадания фиксировал в режиме онлайн беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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