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12.08.2020 (18:23)

Военнослужащие мотострелкового соединения перебросили личный состав и технику в запасный район на учении двух армий ЦВО

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Оренбургской области, провели переброску личного состава и техники в запасный район в рамках двустороннего учения 41-й и 2-й общевойсковых армий ЦВО.

В ходе практических действий на Донгузском полигоне (Оренбургская обл.) подразделения выполнили марш до станции погрузки и погрузили на железнодорожные платформы более 100 единиц бронетехники. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели разведку маршрутов выдвижения. С помощью модернизированных комплексов термодымовой аппаратуры ТДА-3 военнослужащие осуществили постановку аэрозольных завес для защиты района ожидания погрузки и железнодорожного узла от средств разведки и высокоточного оружия условного противника. Поддержку с воздуха обеспечили экипажи ударных вертолетов Ми-24П и многоцелевых — Ми-8АМТШ.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Учения
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