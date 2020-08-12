12.08.2020 (18:22)

Военнослужащие танковой армии ЗВО в Московской области приступили к тренировкам динамического показа в рамках МВТФ «Армия-2020»

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа на полигоне Алабино в Московской области приступили к практическим тренировкам динамического показа возможностей вооружения и военной техники в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020».

При показе боевых возможностей ВВТ танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают задачи ведения маневренной обороны.

Танкисты ЗВО на танках Т-80, Т-80БВМ, Т-72Б3, мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А, артиллеристы на РСЗО «Град», РСЗО «Солнцепек» проведут боевые стрельбы по условному противнику в рамках показа боевых возможностей боевой техники.

Ранее подразделения танковой армии ЗВО совершили марши от 50 до 500 км комбинированным способом на боевой технике, которую покажут в учебном бою и на площадках выставки.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.

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