12.08.2020 (18:22)
Военнослужащие танковой армии ЗВО в Московской области приступили к тренировкам динамического показа в рамках МВТФ «Армия-2020»
Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа на полигоне Алабино в Московской области приступили к практическим тренировкам динамического показа возможностей вооружения и военной техники в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020».
При показе боевых возможностей ВВТ танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают задачи ведения маневренной обороны.
Танкисты ЗВО на танках Т-80, Т-80БВМ, Т-72Б3, мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А, артиллеристы на РСЗО «Град», РСЗО «Солнцепек» проведут боевые стрельбы по условному противнику в рамках показа боевых возможностей боевой техники.
Ранее подразделения танковой армии ЗВО совершили марши от 50 до 500 км комбинированным способом на боевой технике, которую покажут в учебном бою и на площадках выставки.
Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.