12.08.2020 (18:19)

Спецназ ЦВО в ходе учения провел парашютное десантирование под прикрытием ударных вертолетов Ми-24П

Военнослужащие отдельного соединения специального назначения, дислоцированного в Поволжье, провели парашютное десантирование на позиции условного противника при огневой поддержке ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил».

В ходе практического эпизода учения экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ под прикрытием ударных Ми-24П доставили группы специального назначения в район выполнения учебно-боевых задач.

Проводя облет местности, экипажи Ми-24П обеспечили десантирование спецназа парашютным способом с высоты 1,2 тыс. метров, также исключив огневой контакт приземляющихся парашютистов с наземными силами противника.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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