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12.08.2020 (18:18)

В Подмосковье прибыла третья команда-участница конкурса «Полевая кухня» из Белоруссии

Команда военных поваров и пекарей из Белоруссии прибыли в Московскую область на полигон Алабино Западного военного округа для участия в международном конкурсе «Полевая кухня», который состоится в рамках Армейских международных игр-2020 с 23 августа по 6 сентября.

Участники прибыли в Московскую область самолетом ИЛ-76 транспортной авиации Вооруженных сил Республики Беларусь на аэродром Кубинка, где команду встретили представители конкурса. Военными медиками было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команды были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

По прибытии команду по традиции встретили с хлебом и солью.  Сейчас команда будет находится на карантине и уже с 17 августа приступят к подготовке. Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие порядка 60 военнослужащих из 6 стран.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Полевая кухня
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