12.08.2020 (18:18)
В Подмосковье прибыла третья команда-участница конкурса «Полевая кухня» из Белоруссии
Команда военных поваров и пекарей из Белоруссии прибыли в Московскую область на полигон Алабино Западного военного округа для участия в международном конкурсе «Полевая кухня», который состоится в рамках Армейских международных игр-2020 с 23 августа по 6 сентября.
Участники прибыли в Московскую область самолетом ИЛ-76 транспортной авиации Вооруженных сил Республики Беларусь на аэродром Кубинка, где команду встретили представители конкурса. Военными медиками было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команды были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.
По прибытии команду по традиции встретили с хлебом и солью. Сейчас команда будет находится на карантине и уже с 17 августа приступят к подготовке. Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие порядка 60 военнослужащих из 6 стран.