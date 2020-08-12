12.08.2020 (18:13)

Самолеты-разведчики Су-24 и беспилотники «Орлан» навели артиллерию на позиции условного противника в ходе учения в Оренбуржье

Экипажи фронтовых самолетов-разведчиков Су-24МР и расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили замаскированные объекты условного противника и обеспечили наведение и корректировку огня артиллерии в ходе практического эпизода крупнейшего учения войск Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе ведения воздушной разведки местности, занятой условным противником, экипажи Су-24МР и расчеты беспилотной авиации вскрыли замаскированные объекты и передали их координаты на командный пункт артиллерии.

Действуя в составе разведывательного огневого комплекса, экипажи самолетов–разведчиков Су-24МР, расчетов беспилотной авиации и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обеспечили артиллеристам прицельное огневое поражение мишеней, имитирующих склады, командные пункты и пути сообщения между ними.

Для уничтожения объектов противника, расположенных на открытой местности, были применены реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Объективный контроль поражения целей был проведен при помощи беспилотной авиации.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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