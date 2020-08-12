12.08.2020 (18:12)

В Твери прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню ВВС

В соединении военно-транспортной авиации (ВТА) в Тверской области прошли праздничные мероприятия в честь Дня ВВС.

В торжественном построении приняли участие командный и личный состав военно-транспортной авиационной дивизии и военно-транспортного авиационного полка.

Командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех военнослужащих и ветеранов с праздником, объявил благодарности отличившимся военнослужащим при выполнении задач.

За текущий летний период экипажи ВТА приняли участие в воздушной части парада Победы, воздушном показе в честь 90-летия ВДВ, учениях с десантированием личного состава и техники, обеспечении тушения пожаров.

В настоящий момент экипажи ВТА готовятся к международному конкурсу «Авиадартс-2020».

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