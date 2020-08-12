12.08.2020 (18:12)

Связисты гвардейской танковой армии ЗВО выполнили более 2 тысяч задач по передаче спецсигналов оповещения в летнем периоде обучения

Военные связисты танковой армии Западного военного округа выполнили свыше 2 тыс. специальных задач по передаче специальных сигналов оповещения и управления войсками в летнем периоде обучения.

Работы по управлению подразделениями проводились в рамках подготовки и проведения ротных, батальонных, полковых, двусторонних тактических учений в Московской и Нижегородской областях.

В ходе ряда учений связисты отрабатывали создание единой системы устойчивого и беспрерывного управления действующими подразделениями в тактическом звене «взвод-армия» с помощью комплекса КРУС «Стрелец».

Комплекс разведки и управления в ходе ряда учений позволили ускорить решение учебно-боевых задач по поиску целей, передачу информации и координат целей, а также наведения и корректировку огня по наиболее важным объектам условного противника из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, военнослужащие подразделений связи выполнили комплекс скрытного развертывания углубленных полевых пунктов управления, в том числе в темное время суток с использованием светомаскировки, а также выполнили мероприятия по обеспечению живучести систем связи в условиях применения противником оружия массового поражения.

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