12.08.2020 (18:10)

Спецназ ЦВО уничтожил командный пункт противника в ходе учения в Кузбассе

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командный пункт противника в ходе практического эпизода, завершившегося на полигоне в Кемеровской области в рамках проходящего двустороннего учения общевойсковых армий округа.

Применив комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и станции ближней разведки «Фара», военнослужащие обнаружили командный пункт, полевой склад вооружения и боеприпасов условного противника. Скрытно передвигаясь на местности, группы специального назначения проникли в тыл условного противника, где провели минирование его командного пункта. Покинув район возможного соприкосновения с противником, военнослужащие провели подрыв объектов инфраструктуры.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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